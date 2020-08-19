Милевский сделал две результативных передачи в матче квалификации Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. ФК “Динамо-Брест” за который выступает плеяда украинских игроков получил выигрыш над “Астаной” (6:3) на старте отборочного цикла к Лиге чемпионов сезона 2020-21 годов, передает УНН.
Команды порадовали зрителей у телеэкранов сразу девятью забитыми голами. Причем шесть влетело в сетку “Астаны”.
Автором двух результативных передач стал украинец Артем Милевский. Он ассистировал Седько и Диалло.
Отметим, что Милевский сыграл в матче 86 минут, Евгений Хачериди провел полный поединок, а Олекснадр Нойок отсутствовал в заявке.
Таким образом, брестский клуб впервые в истории вышел во второй раунд квалификации.
Добавим, в следующем этапе “Динамо” сыграет с победителем пары “Гап Конназ Куэй” (Уэльс) — “Сараево” (Босния и Герцеговина).