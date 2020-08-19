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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74235 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105863 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125842 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100875 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101765 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103810 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Милевский сделал две результативных передачи в матче квалификации Лиги чемпионов

Милевский сделал две результативных передачи в матче квалификации Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. ФК “Динамо-Брест” за который выступает плеяда украинских игроков получил выигрыш над “Астаной” (6:3) на старте отборочного цикла к Лиге чемпионов сезона 2020-21 годов, передает УНН.

Команды порадовали зрителей у телеэкранов сразу девятью забитыми голами. Причем шесть влетело в сетку “Астаны”.
Автором двух результативных передач стал украинец Артем Милевский. Он ассистировал Седько и Диалло.

Отметим, что Милевский сыграл в матче 86 минут, Евгений Хачериди провел полный поединок, а Олекснадр Нойок отсутствовал в заявке.

Таким образом, брестский клуб впервые в истории вышел во второй раунд квалификации.

Добавим, в следующем этапе “Динамо” сыграет с победителем пары “Гап Конназ Куэй” (Уэльс) — “Сараево” (Босния и Герцеговина).

Украинские Национальные Новости

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