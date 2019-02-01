Мілевський відзначився в матчі проти клубу з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Екс-форвард київського "Динамо" Артем Мілевський допоміг брестському "Динамо" завоювати переможний результат у товариській грі проти китайського "Гуанчжоу Евергранд", передає кореспондент УНН.
На 21 хвилині зустрічі Мілевський грудьми прийняв м'яч та корпусом відсік суперника біля чужої штрафної, увійшов до карної зони і на паузі знайшов передачею вільного Фамейе, який забив перший гол. Зустріч закінчилася з результатом 2:0 на користь білорусів.
Окрім того, досвідчений футболіст не проґавив можливості та сфотографувався із наставником суперника Фабіо Каннаваро, зіркою італійського та світового футболу, володарем "Золотого м'яча-2006".
Зауважимо, що наступний спаринг білоруси проведуть проти іншого представника Китаю "Шанхай СІПГ" (8 лютого).
Нагадаємо, футбольний клуб "Динамо-Брест" оприлюднив інформацію про підписання контракту з нападаючим Артемом Мілевським.