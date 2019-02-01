Милевский отличился в матче против клуба из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Экс-форвард киевского "Динамо" Артем Милевский помог брестскому "Динамо" завоевать победный результат в товарищеской игре против китайского "Гуанчжоу Эвергранд", передает корреспондент УНН.
На 21 минуте встречи Милевский грудью принял мяч и корпусом отсек соперника у чужой штрафной, вошел к уголовной зоне и на паузе нашел передачей свободного Фамейе, который забил первый гол. Встреча закончилась с результатом 2:0 в пользу белорусов.
Кроме того, опытный футболист не упустил возможности и сфотографировался с наставником соперника Фабио Каннаваро, звездой итальянского и мирового футбола, обладателем "Золотого мяча-2006".
Отметим, что следующий спарринг белорусы проведут против другого представителя Китая "Шанхай СИПГ" (8 февраля).
Напомним, футбольный клуб "Динамо-Брест" обнародовал информацию о подписании контракта с нападающим Артемом Милевским.