Мілевський потрапив в сферу інтересів чинного чемпіона Болгарії - ЗМІ

Нинішній гравець “Динамо-Брест” зацікавив чинного чемпіона Болгарії ФК “Лудогорець”. За повідомленням джерела, болгарська команда вже почала стадію переговорів з українцем. Трансфер гравця оцінюється в 800 тис. євро.

Зазначається, що Мілевський готовий переїхати в Болгарію, адже за “Лудогорець” виступає 27-річний український захисник Ігор Пластун.

Примітно, що у нинішній кампанії 32-річний футболіст провів 15 поєдинків та забив 5 голів при 5 результативних пасах в чемпіонаті Білорусії, тим самим, допомігши “Динамо-Брест” посісти 4-те місце у внутрішній першості.

Додамо також, “Лудогорець” має 42 очки після 17 турів чемпіонату Болгарії і на 4 очки випереджає найближчого переслідувача — ФК “ЦСКА” Софія. Також колектив виступає в груповому етапі Ліги Європи, де займає друге місце та близький до виходу в плей-оф.