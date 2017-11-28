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Милевский попал в сферу интересов действующего чемпиона Болгарии - СМИ

Милевский попал в сферу интересов действующего чемпиона Болгарии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15853 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Бывший форвард сборной Украины и киевского “Динамо” Артем Милевский может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии, сообщает УНН со ссылкой на болгарское издание topsport.

Нынешний игрок “Динамо-Брест” заинтересовал действующего чемпиона Болгарии ФК “Лудогорец”. По сообщению источника, болгарская команда уже начала стадию переговоров с украинцем. Трансфер игрока оценивается в 800 тыс. евро.

Отмечается, что Милевский готов переехать в Болгарию, ведь за “Лудогорец” выступает 27-летний украинский защитник Игорь Пластун.

Примечательно, что в нынешней кампании 32-летний футболист провел 15 поединков и забил 5 голов при 5 результативных пасах в чемпионате Белоруссии, тем самым, помог “Динамо-Брест” занять 4-е место во внутреннем первенстве.

Добавим также, “Лудогорец” имеет 42 очка после 17 туров чемпионата Болгарии и на 4 очка опережает ближайшего преследователя — ФК “ЦСКА” София. Также коллектив выступает в групповом этапе Лиги Европы, где занимает второе место и близок к выходу в плей-офф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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