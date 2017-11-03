"Мілан" вдруге поспіль не зумів обіграти клуб Чигринського в ЛЄ

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У поєдинку 4-го туру групової стадії Ліги Європи грецький “АЕК” у матчі групи D вдома приймав італійський “Мілан”, передає УНН.

Небезпечні моменти у перші 45 хвилин виникали виключно у воріт Доннарумми. Двічі гостро пробивав з-за меж штрафної Гало — м’яч проходив повз воріт. На удар Лопеша кіпер Доннарумма встиг відреагувати.

Після двох ударів по воротах “АЕКа” по перерві, “Мілан” створив перший напівмомент — простріл знайшов ногу Романьйолі, але м’яч летів не сильно, тому воротар греків зафіксував його. Далі саме “россонері” були ближчими аби здобути три очки. Рікардо Монтоліво завдав гострого удару по воротах Анестіса — стійка врятувала господарів від пропущеного голу. Як наслідок нічия 0:0.

Примітно, що у попередній грі турніру “Мілан” на домашньому стадіоні також зіграв в нульову нічию з “АЕКом”.

Зауважимо, що український легіонер “АЕК” Дмитро Чигринський знаходиться в лазареті через травму руки.

Додамо також, італійці з 8 очками лідирують в групі D, далій йде “АЕК” — 6 пунктів, “Аустрія” — 4, “Рієка” — 3.

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