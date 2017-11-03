"Милан" во второй раз подряд не сумел обыграть клуб Чигринского в ЛЕ

Опасные моменты в первые 45 минут возникали исключительно у ворот Доннарумма. Дважды остро пробивал из-за пределов штрафной Гало — мяч проходил мимо ворот. На удар Лопеша кипер Доннарумма успел отреагировать.

После двух ударов по воротам “АЕК” после перерыва, “Милан” создал первый полумомент — прострел нашел ногу Романьоли, но мяч летел не сильно, поэтому вратарь греков зафиксировал его. Далее именно “россонери” были ближе чтобы получить три очка. Рикардо Монтоливо нанес острый удар по воротам Анестис — штанга спасла хозяев от пропущенного гола. В результате ничья 0: 0.

Примечательно, что в предыдущей игре турнира “Милан” на домашнем стадионе также сыграл в нулевую ничью с “АЕК”.

Заметим, что украинский легионер “АЭК” Дмитрий Чигринский находится в лазарете из-за травмы руки.

Добавим также, итальянцы с 8 очками лидируют в группе D, далее следует “АЭК” — 6 пунктов, “Аустрия” — 4, “Риека” — 3.