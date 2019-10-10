"Мілан" оголосив про звільнення головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Італійський "Мілан" оголосив стосовно припинення співпраці з головним тренером Марко Джампаоло, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Тренер, який раніше працював із “Сампдорією”, “Емполі” і “Кремонезе”, очолив міланську команду влітку. Проте за 7 матчів італійської першості клуб набрав лише 9 очок, що призвело до падіння “россонері” на 13 сходинку турнірної таблиці.
Крім того, різниця забитих і пропущених м’ячів міланського гранду складає 6:9 — 5 результат з низу чемпіонату.
Примітно, що в травні цього року “Мілан” також звільняв Дженнаро Гаттузо з поста наставника клубу.
Додамо, що у 8 турі Серії А “Мілан” змагатиметься із “Лечче” Євгена Шахова.