"Милан" объявил об увольнении главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Итальянский "Милан" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Марко Джампаоло, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Тренер, ранее работавший с “Сампдорией”, “Эмполи” и “Кремонезе”, возглавил миланскую команду летом. Однако за 7 матчей итальянского первенства клуб набрал лишь 9 очков, что привело к падению “россонери” на 13 строчку турнирной таблицы.
Кроме того, разница забитых и пропущенных мячей миланского гранда составляет 6:9 — 5 результат снизу чемпионата.
Примечательно, что в мае этого года “Милан” также освобождал Дженнаро Гаттузо с поста наставника клуба.
Добавим, что в 8 туре Серии А “Милан” сразится с “Лечче” Евгения Шахова.