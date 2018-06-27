"Мілан" на два сезони відсторонили від єврокубків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Слідча палата Інстанції УЄФА з фінансового контролю клубів (ІФКК) під головуванням Жозе Нарсизо та Куньї Родрігеш винесла рішення у справі італійського "Мілана", інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Ця справа була відкрита головним слідчим ІФКК в зв'язку з порушенням клубом правил УЄФА з ліцензування клубів і фінансового "фейр-плей", в першу чергу - дотримання критеріїв беззбитковості.
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Як наслідок "Мілан" виключений з наступного турніру УЄФА, в який проб'ється за результатами на внутрішній арені протягом двох майбутніх сезонів (тобто 2018/19 і 2019/20).
Зазначимо, що дане рішення може бути оскаржене в Спортивному арбітражному суді.