Мікрогранти для розвитку громад: МХП оголосив конкурс

"Більше п’яти років наш фонд тісно співпрацює з громадами. Цього року програма виходить на всеукраїнський рівень — участь взяли представники 16 регіонів України. Загалом буде профінансовано 60 проектів по 50 тис. грн.

Наше завдання — активізувати представників громад в регіонах України, навчити їх інструментам проектного менеджменту та залучення коштів (фандрайзингу), а також створити умови для появи проактивного світогляду, який об’єднує людей, робить їх більш самодостатніми та відповідальними перед своїми громадами", — розповіла Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП — Громаді".

На заході зібралось близько 50 учасників-представників громад з усієї України, серед яких були й переможці попереднього конкурсу мікрогрантів. Цього року програма виходить на всеукраїнський рівень — до участі запрошуються апліканти з 16 регіонів присутності МХП. Загалом буде профінансовано 60 проектів по 50 тис. грн.

Також на заході виступив Руслан Краплич — громадський діяч та експерт з фандрайзингу та розвитку неприбуткових організацій. Він провів для учасників майстер-клас, де проаналізував вдалі та невдалі заявки до участі в конкурсі та поділився досвідом з їхнього написання.

Після невеликої перерви відбулася презентація-захист проектів, а також визначення переможців конкурсу "Час діяти, Черкащино, Київщино!". 17 переможців отримали грантові сертифікати по 50 тис. грн. Інші учасники також отримали кошти на реалізацію їхніх проєктів — Юрій Косюк особисто профінансує власним коштом тих, хто не потрапив до числа переможців.

"Конкурс стимулює в будь-якій діяльності. Без конкурсу у людей немає стимулу до розвитку. І чим вищий цей рівень, цей конкурс, тим вище мотивація до розвитку. Спочатку ми проводили це у двох регіонах — Київському і Черкаському. Тепер на досвіді цих областей ми зробимо навчальну платформу вже до всеукраїнського конкурсу. Тобто ми крок за кроком рухаємося до реалізації нашої стратегії. А це — трансформація відносин з громадою від патерналізму до партнерства. Ми, фактично, не тільки проводимо конкурс, ми вчимо людей. Ми розвиваємося самі та розвиваємо наших стейкохолдерів", — зазначив Ігор Лещенко, заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності.

До 25 липня приймаються заявки на навчання. Протягом серпня експерти з проектного менеджменту, залучення коштів, реалізації соціальних та громадських ініціатив ділитимуться з учасниками своїм досвідом та допомагатимуть їм із формуванням грантової заявки. До 31 серпня представники громад подаватимуть проекти до участі в мікрогрантовому конкурсі. А вже у вересні журі визначить переможців.

Нагадаємо, агроіндустріальний холдинг МХП, як соціально відповідальний бізнес, послідовно підтримує громади в регіонах своєї присутності. Лише протягом 2019 року компанією було спрямовано більше ніж 177 млн грн на проекти корпоративної соціальної відповідальності.

Також в МХП не змогли залишитися осторонь під час пандемії COVID-19. Холдинг взяв під опіку Вінницьку та Черкаську області як регіони своєї найбільшої присутності, на потреби яких було виділено 15 та 14 млн грн відповідно. Крім того, ще 55 млн грн в компанії спрямували до загальнонаціонального фонду протидії COVID-19. Загалом на боротьбу з пандемією МХП виділив 85 млн грн.