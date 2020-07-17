Микрогранты для развития общин: МХП объявил конкурс

"Более пяти лет наш фонд тесно сотрудничает с общинами. В этом году программа выходит на всеукраинский уровень - участие приняли представители 16 регионов Украины. Всего будет профинансировано 60 проектов по 50 тыс. грн.

Наша задача - активизировать представителей общин в регионах Украины, научить их инструментам проектного менеджмента и привлечения средств (фандрайзинга), а также создать условия для появления проактивного мировоззрения, объединяющего людей, делает их более самодостаточными и ответственными перед своими общинами", - рассказала Татьяна Волочай, директорка Благотворительного фонда "МХП - Общине".

На западе собралось около 50 участников-представителей общин со всей Украины, среди которых были и победители предыдущего конкурса микрогрантов. В этом году программа выходит на всеукраинский уровень - к участию приглашаются заявители из 16 регионов присутствия МХП. Всего будет профинансировано 60 проектов по 50 тыс. грн.

Также на мероприятии выступил Руслан Краплич - общественный деятель и эксперт по фандрайзингу и развитию неприбыльных организаций. Он провел для участников мастер-класс, где проанализировал удачные и неудачные заявки к участию в конкурсе и поделился опытом их написания.

После небольшого перерыва состоялась презентация-защита проектов, а также определение победителей конкурса "Время действовать, Черкасская, Киевская области!". 17 победителей получили гранты сертификаты по 50 тыс. грн. Остальные участники также получили средства на реализацию их проектов - Юрий Косюк лично профинансирует за свой счет тех, кто не попал в число победителей.

"Конкурс стимулирует в любой деятельности. Без конкурса у людей нет стимула к развитию. И чем выше этот уровень, этот конкурс, тем выше мотивация к развитию. Сначала мы проводили это в двух регионах - Киевском и Черкасском. Теперь на опыте этих областей мы сделаем учебную платформу уже к всеукраинскому конкурсу. То есть мы шаг за шагом движемся к реализации нашей стратегии. А это - трансформация отношений с обществом от патернализма к партнерству. Мы, фактически, не только проводим конкурс, мы учим людей. Мы развиваемся сами и развиваем наших стейкхолдеров", - отметил Игорь Лещенко, заместитель председателя правления МХП по корпоративной социальной ответственности.

До 25 июля принимаются заявки на обучение. В августе эксперты по проектному менеджменту, привлечению средств, реализации социальных и общественных инициатив делиться с участниками своим опытом и помогать им с формированием грантовой заявки. До 31 августа представители общин будут подавать проекты к участию в микрогрантовом конкурсе. А уже в сентябре жюри определит победителей.

Напомним, Агроиндустриальная холдинг МХП, как социально ответственный бизнес, последовательно поддерживает общины в регионах своего присутствия. Только в течение 2019 года компанией было направлено более 177 млн грн на проекты корпоративной социальной ответственности.

Также в МХП не смогли остаться в стороне во время пандемии COVID-19. Холдинг взял под опеку Винницкую и Черкасскую области как регионы своего крупнейшего присутствия, на нужды которых было выделено 15 и 14 млн грн соответственно. Кроме того, еще 55 млн грн в компании направили в общенациональный фонд противодействия COVID-19. Всего на борьбу с пандемией МХП выделил 85 млн грн.