Мікроавтобус на Полтавщині збив дитину на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Полтавщині мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на пішохідному переході скоїв наїзд на дівчинку 2007 року народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що автопригода сталася учора, близько 14:30 на проспекті Лесі Українки, що у Кременчуці.
"Попередньо встановлено, що кременчужанин, 1966 року народження, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, на пішохідному переході скоїв наїзд на місцеву дівчинку 2007 року народження. Дитина доставлена до лікарняного закладу для обстеження", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліція встановлює всі обставини події.
Нагадаємо, на Львівщині маршрутка збила пішохода.