Микроавтобус в Полтавской области сбил ребенка на переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Полтавской области микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на пешеходном переходе совершил наезд на девочку 2007 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
Сообщается, что автопроисшествие произошло вчера, около 14:30 на проспекте Леси Украинки, что в Кременчуге.
"Предварительно установлено, что кременчужанин, 1966 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, на пешеходном переходе совершил наезд на местную девочку 2007 года рождения. Ребенок доставлен в больничное учреждение для обследования", - говорится в сообщении.
Указано, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, во Львовской области маршрутка сбила пешехода.