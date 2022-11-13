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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Миколенко отримав травму у матчі АПЛ

Миколенко отримав травму у матчі АПЛ

Київ • УНН

 • 599820 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Захисник "Евертона" Віталій Миколенко не зміг дограти гостьовий матч 16-го туру АПЛ проти "Борнмута", він залишив поле на 29-й хвилині через травму, пише УНН.

Деталі

Замість Миколенка вийшов Шеймус Коулмен. 

23-річний футболіст проводив 15-й матч за клуб в сезоні. На момент вимушеної заміни "Евертон" поступався в рахунку - 0:2. 

Нагадаємо 

Український тенісист Денис Молчанов і Олександр Недовєсов з Казахстану стали переможцями парного челленджера в Братиславі (Словаччина).

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