Миколенко отримав травму у матчі АПЛ

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Замість Миколенка вийшов Шеймус Коулмен.

23-річний футболіст проводив 15-й матч за клуб в сезоні. На момент вимушеної заміни "Евертон" поступався в рахунку - 0:2.

Нагадаємо

Український тенісист Денис Молчанов і Олександр Недовєсов з Казахстану стали переможцями парного челленджера в Братиславі (Словаччина).