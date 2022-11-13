Миколенко отримав травму у матчі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Захисник "Евертона" Віталій Миколенко не зміг дограти гостьовий матч 16-го туру АПЛ проти "Борнмута", він залишив поле на 29-й хвилині через травму, пише УНН.
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Замість Миколенка вийшов Шеймус Коулмен.
23-річний футболіст проводив 15-й матч за клуб в сезоні. На момент вимушеної заміни "Евертон" поступався в рахунку - 0:2.
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