Миколенко получил травму в матче АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не смог доиграть гостевой матч 16-го тура АПЛ против "Борнмута", он покинул поле на 29-й минуте из-за травмы, пишет УНН.
Детали
Вместо Миколенко вышел Шеймус Коулмен.
23-летний футболист проводил 15-й матч за клуб в сезоне. На момент вынужденной замены "Эвертон" уступал в счете – 0:2.
Напомним
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