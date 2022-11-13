Миколенко получил травму в матче АПЛ

Детали

Вместо Миколенко вышел Шеймус Коулмен.

23-летний футболист проводил 15-й матч за клуб в сезоне. На момент вынужденной замены "Эвертон" уступал в счете – 0:2.

Напомним

Украинский теннисист Денис Молчанов и Александр Недовесов из Казахстана стали победителями парного челленджера в Братиславе (Словакия).