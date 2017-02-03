Миколаївця, який воював на боці "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56700 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 139206 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 137812 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 117005 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 129323 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83662 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92088 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98354 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89457 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 217734 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.7м/с
33%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 34689 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 38989 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 16603 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 16229 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 39184 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 137815 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 217736 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368469 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303992 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8474 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29691 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26712 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 117011 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31934 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Миколаївця, який воював на боці "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності

Київ • УНН

 • 7785 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Миколаївця, якій воював на боці “ДНР”, звільнили від кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Миколаївця, який воював на боці "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності

Як стало відомо, мешканець м.Миколаєва, 1989 р.н., добровільно вступив до лав незаконного збройного військового формування “Оплот” терористичної організації “ДНР” на посаду танкіста—навідника, де у період з червня 2014 року по серпень 2014 року і з травня 2015 року по жовтень 2015 року, отримавши формений одяг, військове спорядження та зброю, здійснював перепускний режим, ніс караульну службу, брав участь у тренуваннях на полігоні за допомогою важкої військової техніки та іншої стрілецької зброї, брав участь у проведенні господарських робіт.

В прокуратурі зазначили, що участі у бойових діях проти військовослужбовців сил АТО та нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян він не брав, його дії не призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Згодом, змінивши погляди на діяльність незаконного збройного військового формування “Оплот” терористичної організації “ДНР”, чоловік добровільно вийшов з його лав. Повернувшись до м.Миколаєва, колишній бойовик повідомив правоохоронні органи про існування вказаного незаконного збройного формування та свою участь у ньому.

Відповідно до закону, за погодженим прокуратурою Миколаївськї області клопотанням суд звільнив від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.260 КК України колишнього бойовика з ідентифікаційним позивним “Змій”.

Нагадаємо, 2 лютого при спробі перетнути контрольно-пропускний пункт “Майорське” правоохоронці затримали бойовика з позивним “Крутий”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65