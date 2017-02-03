Миколаївця, який воював на боці "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Миколаївця, якій воював на боці “ДНР”, звільнили від кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Як стало відомо, мешканець м.Миколаєва, 1989 р.н., добровільно вступив до лав незаконного збройного військового формування “Оплот” терористичної організації “ДНР” на посаду танкіста—навідника, де у період з червня 2014 року по серпень 2014 року і з травня 2015 року по жовтень 2015 року, отримавши формений одяг, військове спорядження та зброю, здійснював перепускний режим, ніс караульну службу, брав участь у тренуваннях на полігоні за допомогою важкої військової техніки та іншої стрілецької зброї, брав участь у проведенні господарських робіт.
В прокуратурі зазначили, що участі у бойових діях проти військовослужбовців сил АТО та нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян він не брав, його дії не призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків.
Згодом, змінивши погляди на діяльність незаконного збройного військового формування “Оплот” терористичної організації “ДНР”, чоловік добровільно вийшов з його лав. Повернувшись до м.Миколаєва, колишній бойовик повідомив правоохоронні органи про існування вказаного незаконного збройного формування та свою участь у ньому.
Відповідно до закону, за погодженим прокуратурою Миколаївськї області клопотанням суд звільнив від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.260 КК України колишнього бойовика з ідентифікаційним позивним “Змій”.
Нагадаємо, 2 лютого при спробі перетнути контрольно-пропускний пункт “Майорське” правоохоронці затримали бойовика з позивним “Крутий”.