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Николаевца, который воевал на стороне "ДНР", освободили от уголовной ответственности

Киев • УНН

 • 7785 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Николаевца, которой воевал на стороне "ДНР", освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Николаевца, который воевал на стороне "ДНР", освободили от уголовной ответственности

Как стало известно, житель Николаева, 1989 г.р., добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного военного формирования "Оплот" террористической организации "ДНР" на должность танкиста-наводчика, где в период с июня 2014 по август 2014 года и с мая 2015 по октябрь 2015 года, получив форменную одежду, военное снаряжение и оружие, осуществлял пропускной режим, нес караульную службу, участвовал в тренировках на полигоне с помощью тяжелой военной техники и другого стрелкового оружия, участвовал в проведении хозяйственных работ.

В прокуратуре отметили, что участие в боевых действиях против военнослужащих сил АТО и нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан он не принимал, его действия не привели к гибели людей или другим тяжелым последствиям.

Впоследствии, изменив взгляды на деятельность незаконного вооруженного военного формирования "Оплот" террористической организации "ДНР", он добровольно вышел из его рядов. Вернувшись в Николаева, бывший боевик сообщил правоохранительным органам о существовании указанного незаконного вооруженного формирования и своем участии в нем.

Согласно закону, по согласованному прокуратурой Николаевской области ходатайству суд освободил от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.260 УК Украины бывшего боевика с идентификационным позывным "Змей".

Напомним, 2 февраля при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт "Майорское" правоохранители задержали боевика с позывным "Крутой".

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