Миколаївці на честь свята вийшли на хресну ходу

Кількасот вірян на чолі з митрополитом Миколаївським і Очаківським Питиримом пройшли Хресною ходою від Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату до вул.Набережної.

На набережній у льоді на річці була зроблена ополонка, воду в якій освятив Владика Питирим і всі охочі змогли зануритися у воду.