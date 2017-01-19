Миколаївці на честь свята вийшли на хресну ходу
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні миколаївці з нагоди свята Хрещення Господнього вийшли на Хресну ходу. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Кількасот вірян на чолі з митрополитом Миколаївським і Очаківським Питиримом пройшли Хресною ходою від Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату до вул.Набережної.
На набережній у льоді на річці була зроблена ополонка, воду в якій освятив Владика Питирим і всі охочі змогли зануритися у воду.