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18:00 • 44286 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

17:13 • 75420 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

16:27 • 92478 перегляди

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15:09 • 166803 перегляди

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28 березня, 12:49 • 142802 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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28 березня, 11:58 • 173705 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 165115 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

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28 березня, 09:26 • 162906 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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Миколаївці на честь свята вийшли на хресну ходу

Миколаївці на честь свята вийшли на хресну ходу

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні миколаївці з нагоди свята Хрещення Господнього вийшли на Хресну ходу. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Кількасот вірян на чолі з митрополитом Миколаївським і Очаківським Питиримом пройшли Хресною ходою від Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату до вул.Набережної.

На набережній у льоді на річці була зроблена ополонка, воду в якій освятив Владика Питирим і всі охочі змогли зануритися у воду.

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