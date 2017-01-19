Николаевцы в честь праздника вышли на крестный ход

Несколько сотен верующих во главе с митрополитом Николаевским и Очаковским Питиримом прошли Крестным ходом от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ Московского патриархата до ул.Набережная.

На набережной во льду на реке была сделана прорубь, воду в которой освятил Владыка Питирим и все желающие смогли окунуться в воду.