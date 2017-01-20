Миколаївський “мажор”, який влітку напав на поліцейських, знову вчинив бійку із патрульними

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Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 20 січня. УНН. В Миколаєві чоловік, підозрюваний в нанесенні тілесних ушкоджень дружині, погрожував патрульним розправою та звільненням. Про це УНН повідомили у патрульній поліції Миколаєва.

Як стало відомо, вчора, 19 січня, приблизно о 22:00 години патрульні отримали повідомлення, що в квартирі по вул.12 Поздовжній чоловік б’є дружину. В під’їзді домоволодіння інспекторів зустріла жінка з дитиною на руках. Вона розповіла, що чоловік, знаходячись в стані сильного алкогольного сп’яніння, побив її та разом з дитиною вигнав з дому. Зі слів жінки, власницею помешкання є вона, а чоловік в житлі навіть не зареєстрований.

Побачивши охоронців порядку, чоловік одразу почав висловлюватись нецензурною лайкою та поводити себе неадекватно. Для припинення правопорушення патрульні одягли на нього кайданки.

Під час складання матеріалів підозрюваний в нанесенні тілесних ушкоджень постійно провокував інспекторів, погрожував їм фізичною розправою та звільненням. В подальшому патрульні доставили його до відділу поліції.

Як стало відомо УНН із власних джерел, дебоширом виявився один із двох “мажорів”, які влітку 2016 року вчили бійку із поліцейськими в центрі Миколаєва.

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