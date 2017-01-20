Николаевский "мажор", который летом напал на полицейских, снова затеял драку с патрульными

Как стало известно, вчера, 19 января, примерно в 22:00 патрульные получили сообщение, что в квартире мужчина бьет жену. В подъезде дома инспекторов встретила женщина с ребенком на руках. Она рассказала, что муж, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил ее и вместе с ребенком выгнал из дома. По словам женщины, владелицей квартиры является она, а мужчина в квартире даже не зарегистрирован.

Увидев стражей порядка, мужчина сразу начал высказываться нецензурной бранью и вести себя неадекватно. Для пресечения правонарушения патрульные надели на него наручники.

Во время составления материалов подозреваемый в нанесении телесных повреждений постоянно провоцировал инспекторов, угрожал им физической расправой и увольнением. В дальнейшем патрульные доставили его в отдел полиции.

Как стало известно УНН из собственных источников, дебоширом оказался один из двух "мажоров", которые летом 2016 года устроили драку с полицейскими в центре Николаева.