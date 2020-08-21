Миколаївський Будинок офіцерів флоту включать до переліку об'єктів “Великої реставрації” на наступний рік

“Миколаївський Будинок офіцерів флоту буде включено до переліку об'єктів “Великої реставрації”. Таке рішення було ухвалено під час робочої поїздки Президента Володимира Зеленського до Миколаївської області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що народний депутат Давид Арахамія звернув увагу Глави держави на той факт, що будівля, розташована в центрі міста, нині у вкрай незадовільному стані та руйнується. За 10 років місцева влада не зробила нічого, щоб якось виправити ситуацію.

“Володимир Зеленський був приголомшений виглядом та станом споруди. Президент висловив думку, що будівля може стати візитівкою міста, і підтримав пропозицію заступника керівника офісу Президента Кирила Тимошенка та народного депутата Давида Арахамії про включення цього об'єкта до переліку “Великої реставрації”, яку наступного року проводитиме Міністерство культури та інформаційної політики”, - вказано у повідомленні.

За словами Кирила Тимошенка, є багато об'єктів, які вони передивляються. Не обов'язково, якщо це Будинок офіцерів, то його просто відреставрують. Можуть розробити концепцію і йти далі.

Нагадаємо, Зеленський придумав "бренд-епітет" для Миколаєва - "Місто відродження кораблів".