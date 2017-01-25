Миколаївські правоохоронці викрили чоловіка в розповсюдженні порнографії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Миколаївські правоохоронці викрили чоловіка, який розповсюджував через Інтернет порнопродукцію. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, до поліції надійшла заява від 30-річної місцевої жительки, що невідома особа розповсюджує на своїй Інтернет-сторінці в соцмережі відео порнографічного змісту.
Зі слів заявниці, про це вона дізналася, коли, стала свідком, як її малолітній син дивився опублікований “пікантний” відеоролик.
Цей факт було внесено до ЄРДР за ч.2 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді накладання штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
Правоохоронці встановили особу та місце проживання розповсюджувача вищезазначеного відеоматеріалу — 30-річного миколаївця.
За місцем проживання чоловіка було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено флеш-картки, жорсткі диски, мобільний телефон та комп’ютерне обладнання, за допомогою якого зловмисник розповсюджував порнографію.
Крім того, поліцейські знайшли пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, за попередніми висновками — канабісом, вагою близько 100 гр. Все виявлене направлено на проведення відповідних експертиз.
Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу та, за результатами експертизи, надання додаткової кваліфікації діям правопорушника — за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.