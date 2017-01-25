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Николаевские правоохранители разоблачили мужчину на распространении порнографии

Николаевские правоохранители разоблачили мужчину на распространении порнографии

Киев • УНН

 • 6259 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Николаевские правоохранители разоблачили мужчину, который распространял через Интернет порнопродукцию. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Так, в полицию поступило заявление от 30-летней местной жительницы, что неизвестный распространяет на своей Интернет-странице в соцсети видео порнографического содержания.

По словам заявительницы, об этом она узнала, когда стала свидетелем, как ее малолетний сын смотрел опубликованный "пикантный" видеоролик.

Этот факт был внесен в ЕРДР по ч.2 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде наложения штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией порнографической кино- и видеопродукции, средств ее изготовления и демонстрирования.

Правоохранители установили личность и место проживания распространителя вышеупомянутого видеоматериала - 30-летнего жителя Николаева.

По месту жительства мужчины был проведен санкционированный обыск, в ходе которого изъяты флэш-карты, жесткие диски, мобильный телефон и компьютерное оборудование, с помощью которого злоумышленник распространял порнографию.

Кроме того, полицейские нашли пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета, по предварительным выводам - ​​каннабисом, весом около 100 гр. Все обнаруженное направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и, по результатам экспертизы, предоставления дополнительной квалификации действиям правонарушителя - по ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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