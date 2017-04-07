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Миколаївські поліцейські затримали злочинців за замах на бізнесмена

Миколаївські поліцейські затримали злочинців за замах на бізнесмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Миколаївські поліцейські затримали організовану злочинну групу, члени якої намагались скоїти замовне вбивство бізнесмена. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Організатором протиправної діяльності був 47-річний мешканець Миколаєва, який вже неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння різних злочинів . У 2011 році зловмисник створив злочинну групу, до складу якої підібрав чоловіків, у минулому спортсменів, 26-ти, 27-ми та 39-ти років.

Так, зловмисники спочатку штучно створювали проблемні ситуації для бізнесменів, залякуючи їх підпалами транспортних засобів, знищенням майна, тощо, а потім пропонували свої послуги у «вирішенні» цих питань. В іншому випадку підприємці могли взагалі залишитись без свого бізнесу. І за такими схемами злочинці діяли декілька років.

О 05:00 ранку 6 квітня 2017 року група зловмисників намагались вчинити замовне вбивство миколаївця. Злочинці проникли на територію підприємства, розташованого у м. Миколаєві по вул. Дніпровській, в якому перебували робітники, та здійснили підпал автомобілів марки DAF разом із 33-річним власником фірми, який знаходився у салоні транспортного засобу. Правоохоронці завадили вбивству та затримали трьох злочинців одразу після скоєння ними замаху на життя постраждалого. Виявилось, що нападники виконували замовлення мешканця Миколаєва, який, маючи із потерпілим схожий бізнес, таким чином вирішив усунути конфлікт інтересів та самого конкурента.

У той же день поліцейські затримали і організатора злочину. Замовник наразі переховується від правоохоронців, його місцезнаходження встановлюється.

Наразі триває розслідування кримінальних проваджень за ознаками ч.2 ст.15 (Замах на злочин) п.1 ч.2 ст.115 КК України (Умисне вбивство) та ч.1 ст.263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Як повідомляв УНН, запорізького "рабовласника", що силоміць утримував подружжя, заарештували.

 

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