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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49996 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104630 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160966 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 118588 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117783 просмотра

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Николаевские полицейские задержали преступников за покушение на бизнесмена

Николаевские полицейские задержали преступников за покушение на бизнесмена

Киев  •  УНН

 • 10670 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Николаевские полицейские задержали организованную преступную группу, члены которой пытались совершить заказное убийство бизнесмена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области.

Организатором противоправной деятельности был 47-летний житель Николаева, который уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение различных преступлений. В 2011 году злоумышленник создал преступную группу, в состав которой подобрал мужчин, в прошлом спортсменов, 26-ти, 27-ми и 39-ти лет.

Так, злоумышленники сначала искусственно создавали проблемные ситуации для бизнесменов, запугивая их поджогами транспортных средств, уничтожением имущества и т.д., а затем предлагали свои услуги в “решении” этих вопросов. В противном случае предприниматели могли вообще остаться без своего бизнеса. И по таким схемам преступники действовали несколько лет.

В 05:00 утра 6 апреля 2017 группа злоумышленников пытались совершить заказное убийство николаевца. Преступники проникли на территорию предприятия, расположенного в г. Николаеве по ул. Днепровской, в котором находились рабочие, и совершили поджог автомобилей марки DAF вместе с 33-летним владельцем фирмы, который находился в салоне транспортного средства. Правоохранители помешали убийству и задержали трех преступников сразу после совершения ими покушения на жизнь пострадавшего. Оказалось, что нападавшие выполняли заказ жителя Николаева, который, имея с потерпевшим похож бизнес, таким образом решил устранить конфликт интересов и самого конкурента.

В тот же день полицейские задержали и организатора преступления. Заказчик пока скрывается от правоохранителей, его местонахождение устанавливается.

Сейчас продолжается расследование уголовных производств по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление) п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал УНН, запорожского “рабовладельца”, что силой удерживал супругов, арестовали.

 

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