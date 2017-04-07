Николаевские полицейские задержали преступников за покушение на бизнесмена

Организатором противоправной деятельности был 47-летний житель Николаева, который уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение различных преступлений. В 2011 году злоумышленник создал преступную группу, в состав которой подобрал мужчин, в прошлом спортсменов, 26-ти, 27-ми и 39-ти лет.

Так, злоумышленники сначала искусственно создавали проблемные ситуации для бизнесменов, запугивая их поджогами транспортных средств, уничтожением имущества и т.д., а затем предлагали свои услуги в “решении” этих вопросов. В противном случае предприниматели могли вообще остаться без своего бизнеса. И по таким схемам преступники действовали несколько лет.

В 05:00 утра 6 апреля 2017 группа злоумышленников пытались совершить заказное убийство николаевца. Преступники проникли на территорию предприятия, расположенного в г. Николаеве по ул. Днепровской, в котором находились рабочие, и совершили поджог автомобилей марки DAF вместе с 33-летним владельцем фирмы, который находился в салоне транспортного средства. Правоохранители помешали убийству и задержали трех преступников сразу после совершения ими покушения на жизнь пострадавшего. Оказалось, что нападавшие выполняли заказ жителя Николаева, который, имея с потерпевшим похож бизнес, таким образом решил устранить конфликт интересов и самого конкурента.

В тот же день полицейские задержали и организатора преступления. Заказчик пока скрывается от правоохранителей, его местонахождение устанавливается.

Сейчас продолжается расследование уголовных производств по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление) п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Как сообщал УНН, запорожского “рабовладельца”, что силой удерживал супругов, арестовали.