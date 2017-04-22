Миколаївські десантники розпочинають комплексне навчання під керівництвом міжнародних інструкторів

Протягом наступних двох місяців військовослужбовці бригади, залучені до проведення тактичних навчань, серед яких учасники АТО та найбільш досвідчені і навчені воїни, удосконалять свої вміння та навички з тактики ведення ближнього бою, вогневої підготовки, водіння та стрільби з бойових машин, військової топографії, мінної безпеки. У якості інструкторів виступають військовослужбовці Збройних Сил США, Канади, Великої Британії, Данії, Польщі та Литви, які мають актуальний досвід участі у миротворчих операціях в усьому світі.

На церемонію відкриття навчань прибув особовий склад батальйону, представники “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна” та Навчального центру підготовки підрозділів. Після урочистого підняття Державного Прапора та виконання Національного гімну України, гості церемонії звернулися з напутнім словом до учасників навчань.

Начальник “Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна” полковник Девід Джордан привітав присутніх і висловив сподівання, що навчання пройдуть дуже насичено.

“Попри те, що ми із вами з різних куточків світу, наші підрозділи мають схожу історію... Краще вчитися на своїх помилках на навчальній ділянці, аніж на полі бою. Наші партнери та союзники працюватимуть спільно і тренуватимуть цей батальйон до найвищого рівня готовності. Наш обмін досвідом, безперечно, зміцнить наші Збройні Сили. Це зробить наші країни сильнішими, а наш світ — більш безпечним та мирним”, — переконаний полковник Д.Джордан.

Заняття будуть проведені на сучасних обладнаних полігонних точках відповідно до теми занять і проходитимуть за принципом поступовості — від малого до більшого, спочатку індивідуальна підготовка за участю іноземних інструкторів, потім заняття у складі відділень, взводів, проведення стрільб підрозділів, ротні тактичні навчання. Вже сьогодні було проведені перші настановчі заняття — доведення правил техніки безпеки під час навчань.