Николаевские десантники начинают комплексное обучение под руководством международных инструкторов

В течении следующих двух месяцев военнослужащие бригады, привлечены к проведению тактических учений, среди которых участники АТО и наиболее опытные и обученные воины, усовершенствуют свои умения и навыки по тактике ведения ближнего боя, огневой подготовки, вождения и стрельбы из боевых машин, военной топографии, минной безопасности. В качестве инструкторов выступают военнослужащие Вооруженных Сил США, Канады, Великобритании, Дании, Польши и Литвы, которые имеют жизненный опыт участия в миротворческих операциях во всем мире.

На церемонию открытия учений прибыл личный состав батальона, представители “Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина” и Учебного центра подготовки подразделений. После торжественного поднятия Государственного Флага и выполнения Национального гимна Украины, гости церемонии обратились с напутственным словом к участникам учений.

Начальник “Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина” полковник Дэвид Джордан поздравил присутствующих и выразил надежду, что учения пройдут очень насыщенно.

“Несмотря на то, что мы с вами из разных уголков мира, наши подразделения имеют похожую историю... Лучше учиться на своих ошибках на учебной участке, чем на поле боя. Наши партнеры и союзники будут работать совместно и тренировать этот батальон до самого высокого уровня готовности. Наш обмен опытом, несомненно, укрепит наши Вооруженные Силы. Это сделает наши страны сильнее, а наш мир — более безопасным и мирным”, — убежден полковник Д.Джордан.

Занятия будут проведены на современных оборудованных полигонных точках в соответствии с темой занятий и проходить по принципу постепенности — от малого до большого, сначала индивидуальная подготовка с участием иностранных инструкторов, потом занятия в составе отделений, взводов, проведения стрельб подразделений, ротные тактические учения. Уже сегодня было проведены первые установочные занятия — доведение правил техники безопасности во время учений.