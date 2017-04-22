Николаевские десантники начинают комплексное обучение под руководством международных инструкторов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88158 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112426 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113870 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110854 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106624 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103240 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня на территории Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине состоялась церемония открытия очередного этапа многонациональной тренировки подразделений Вооруженных Сил Украины в рамках “Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина”. Комплексное обучение будет проходить батальон отдельной 79-й десантно-штурмовой бригады из г.Николаева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

В течении следующих двух месяцев военнослужащие бригады, привлечены к проведению тактических учений, среди которых участники АТО и наиболее опытные и обученные воины, усовершенствуют свои умения и навыки по тактике ведения ближнего боя, огневой подготовки, вождения и стрельбы из боевых машин, военной топографии, минной безопасности. В качестве инструкторов выступают военнослужащие Вооруженных Сил США, Канады, Великобритании, Дании, Польши и Литвы, которые имеют жизненный опыт участия в миротворческих операциях во всем мире.

На церемонию открытия учений прибыл личный состав батальона, представители “Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина” и Учебного центра подготовки подразделений. После торжественного поднятия Государственного Флага и выполнения Национального гимна Украины, гости церемонии обратились с напутственным словом к участникам учений.

Начальник “Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина” полковник Дэвид Джордан поздравил присутствующих и выразил надежду, что учения пройдут очень насыщенно.

“Несмотря на то, что мы с вами из разных уголков мира, наши подразделения имеют похожую историю... Лучше учиться на своих ошибках на учебной участке, чем на поле боя. Наши партнеры и союзники будут работать совместно и тренировать этот батальон до самого высокого уровня готовности. Наш обмен опытом, несомненно, укрепит наши Вооруженные Силы. Это сделает наши страны сильнее, а наш мир — более безопасным и мирным”, — убежден полковник Д.Джордан.

Занятия будут проведены на современных оборудованных полигонных точках в соответствии с темой занятий и проходить по принципу постепенности — от малого до большого, сначала индивидуальная подготовка с участием иностранных инструкторов, потом занятия в составе отделений, взводов, проведения стрельб подразделений, ротные тактические учения. Уже сегодня было проведены первые установочные занятия — доведение правил техники безопасности во время учений.

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