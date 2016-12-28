Миколаївська ОДА витратила майже 200 тис. грн на подарунки дітям
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. До новорічних і різдвяних свят Миколаївською облдержадміністрацією для дітей з районів та міст області було закуплено 5,8 тис. новорічних подарунків. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.
Загалом на новорічні подарунки витратили 198 738 грн.
Подарунки закупили для дітей-сиріт, дітей з багатодітних родин, з сімей вимушених переселенців, з родин загиблих воїнів АТО, дітей з обмеженими фізичними можливостями та творчо обдарованих учнів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, школи Херсонщини отримали у подарунок 713 персональних комп’ютерів.