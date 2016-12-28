Николаевская ОГА потратила почти 200 тыс. грн на подарки детям
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 28 декабря. УНН. К новогодним и рождественским праздникам Николаевской облгосадминистрацией для детей из районов и городов области было закуплено 5,8 тыс. новогодних подарков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.
Всего на новогодние подарки потратили 198 738 грн.
Подарки закупили для детей-сирот, детей из многодетных семей, из семей вынужденных переселенцев, из семей погибших воинов АТО, детей с ограниченными физическими возможностями и творчески одаренных учеников.
Напомним, как сообщал УНН, школы Херсонской области получили в подарок 713 персональных компьютеров.