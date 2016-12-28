Николаевская ОГА потратила почти 200 тыс. грн на подарки детям

Всего на новогодние подарки потратили 198 738 грн.

Подарки закупили для детей-сирот, детей из многодетных семей, из семей вынужденных переселенцев, из семей погибших воинов АТО, детей с ограниченными физическими возможностями и творчески одаренных учеников.

Напомним, как сообщал УНН, школы Херсонской области получили в подарок 713 персональных компьютеров.