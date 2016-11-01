Миколаївська ОДА: понад третина працюючих лікарів в області – пенсійного віку

Водночас в управлінні зазначили, що на сьогодні майже 15% із працюючих лікарів у області становлять особи передпенсійного віку (чол. 55-59 років, жін. 52,5–56,5 року – ред.).

Додамо, що станом на сьогодні заклади охорони здоров’я Миколаївської області укомплектовані: лікарями на 71%, середнім медичним персоналом – на 89% .

Так, за даними управління, відповідно до штатних розкладів закладів, дефіцит лікарів у області становить 1 тис. 318 осіб., дефіцит середнього медичного персоналу – 1 тис. 54 особи.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа, члена Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Костянтина Яриніча, дефіцит лікарів в Україні становить майже 30%.

Так, К.Яриніч відзначає, що на сьогодні в Україні існують проблеми кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я.

“Ми завжди говоримо про те, що молодь робить нашу країну. Їм потрібно давати дорогу, і я в цьому не сумніваюся. Що стосується укомплектованості медичними кадрами, вона катастрофічна. На сьогодні вона становить у середньому близько 70% по Україні. Із цієї частини 50% — це пенсіонери. Тобто через 5 років ми можемо отримати ситуацію, де працювати буде просто нікому”, — сказав він.

За словами нардепа, на жаль, та “стара гвардія” лікарів не завжди може швидко орієнтуватися на сучасні технології та освоювати новітні медичні практики. Відповідно, “майбутнє медицини — за молодими”.

При цьому, за словами радника Кабінету міністрів, керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, загострює потребу у кваліфікованих медичних кадрах відтермінування медичної реформи.

За його словами, наразі проблема відсутності молодих і професійних кадрів стоїть не менш гостро, аніж потреба у залученні інвестицій.

“На сьогоднішній день проблема знайти персонал. Навіть якщо будуть величезні інвестиції з Ізраїлю чи Німеччини із замахом на будівництво міської лікарні у Києві, то у нас не стане не фінансової можливості, саме кадрового потенціалу” — наголосив О.Спіженко.