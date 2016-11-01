Николаевская ОГА: более трети работающих врачей в области - пенсионного возраста

В то же время в управлении отметили, что на сегодняшний день почти 15% из работающих врачей в области составляют лица предпенсионного возраста (муж. 55-59 лет, жен. 52,5-56,5 года - ред.).

Добавим, что на сегодняшний день учреждения здравоохранения Николаевской области укомплектованы: врачами на 71%, средним медицинским персоналом - на 89%.

Так, по данным управления, в соответствии с штатными расписаниями учреждений, дефицит врачей в области составляет 1 тыс. 318 чел., дефицит среднего медицинского персонала - 1 тыс. 54 человека.

Как сообщал УНН, по словам нардепа, члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Константина Ярынича, дефицит врачей в Украине составляет почти 30% .

Так, К.Ярынич отмечает, что на сегодняшний день в Украине существуют проблемы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения.

"Мы всегда говорим о том, что молодежь делает нашу страну. Им нужно давать дорогу, и я в этом не сомневаюсь. Что касается укомплектованности медицинскими кадрами, она катастрофическая. На сегодня она составляет в среднем около 70% по Украине. Из этой части 50% - это пенсионеры. То есть через 5 лет мы можем получить ситуацию, что работать будет просто некому ", - сказал он.

По словам нардепа, к сожалению, эта "старая гвардия" врачей не всегда может быстро ориентироваться на современные технологии и осваивать новейшие медицинские практики. Соответственно, "будущее медицины - за молодыми".

При этом, по словам советника Кабинета министров, руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, обостряет потребность в квалифицированных медицинских кадрах отсрочка медицинской реформы.

По его словам, сейчас проблема отсутствия молодых и профессиональных кадров стоит не менее остро, чем потребность в привлечении инвестиций.

"На сегодняшний день проблема найти персонал. Даже если будут огромные инвестиции из Израиля или Германии с попыткой на строительство городской больницы в Киеве, то у нас не станет не финансовой возможности, а именно кадрового потенциала ", - отметил О.Спиженко.