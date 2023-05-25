Миколаївщина: ворог атакував область БПЛА та обстріляв з артилерії - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Уночі Миколаївська область зазнала атаки ворожими дронами. Усі цілі було знищено, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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На Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено 3 ворожих ударних БПЛА «Shahed-131/136».
Учора, 24 травня, о 18:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає, зазначає Віталій Кім.
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У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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