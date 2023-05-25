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19:26 • 44572 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103235 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106800 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107048 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101379 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94105 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110061 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131285 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170776 просмотра

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Николаевщина: враг атаковал область БПЛА и обстрелял из артиллерии - ОВА

Николаевщина: враг атаковал область БПЛА и обстрелял из артиллерии - ОВА

Киев • УНН

 • 359625 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Ночью Николаевская область подверглась атаке вражескими дронами. Все цели были уничтожены, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали 

На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено 3 вражеских ударных БПЛА «Shahed-131/136».

Вчера, 24 мая, в 18:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет, отмечает Виталий Ким.

Дополнение 

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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