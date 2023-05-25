Николаевщина: враг атаковал область БПЛА и обстрелял из артиллерии - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Ночью Николаевская область подверглась атаке вражескими дронами. Все цели были уничтожены, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
На Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено 3 вражеских ударных БПЛА «Shahed-131/136».
Вчера, 24 мая, в 18:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет, отмечает Виталий Ким.
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В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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