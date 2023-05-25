Дніпропетроська ОВА: Ворог атакував Нікопольский район дроном-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Учора ввечері окупанти атакували Марганецьку громаду Нікопольщини ударним дроном, обійшлось без жертв, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Вчора ввечері ворог атакував Нікопольський район дроном-камікадзе. Влучив по Марганецькій громаді.
Пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Сергій Лисак також повідомляє, що на ранок агресор вдарив по Нікополю. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Нагадуємо
Під час нічної ворожої атаки над Миколаївською та Одеською областями було знищено 4 безпілотники.