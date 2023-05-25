Днепропетровская ОВА: Враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Вчера вечером оккупанты атаковали Марганецкую громаду Никопольщины ударным дроном, обошлось без жертв, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Вчера вечером враг атаковал Никопольский район дроном-камикадзе. Попал по Марганецкой громаде.
Поврежден частный дом. Люди уцелели", - говорится в сообщении.
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Сергей Лысак также сообщает, что на утро агрессор ударил по Никополю. Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напоминаем
Во время ночной вражеской атаки над Николаевской и Одесской областями было уничтожено 4 беспилотника.