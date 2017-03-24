Миколаївщина відправить на Харківщину дві вантажівки гуманітарки

Так, з матеріального резерву м.Миколаєва зібрано майже дві вантажівки, наповнених дерев’яними брусами (2 кв. м), шифером (300 листів) та цвяхами (120 кілограм).

По дорозі, у м.Вознесенську автомобілі ще дозавантажать матеріальною допомогою. Після чого вантажівки відправляться до Балаклійського району Харківської області.

Нагадаємо, жителі Хмельницької області зібрали гуманітарну допомогу для балаклійців. Теплі речі, продукти харчування і засоби гігієни сьогодні завантажили рятувальники.