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Миколаївщина відправить на Харківщину дві вантажівки гуманітарки

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 24 березня. УНН. У Миколаївській області зібрано допомогу мешканцям Балаклійського району Харківської області, які постраждали внаслідок пожежі на майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння. Про це УНН повідомили у прес-службі Миколаївської ОДА.

Так, з матеріального резерву м.Миколаєва зібрано майже дві вантажівки, наповнених дерев’яними брусами (2 кв. м), шифером (300 листів) та цвяхами (120 кілограм).

По дорозі, у м.Вознесенську автомобілі ще дозавантажать матеріальною допомогою. Після чого вантажівки відправляться до Балаклійського району Харківської області.

Нагадаємо, жителі Хмельницької області зібрали гуманітарну допомогу для балаклійців. Теплі речі, продукти харчування і засоби гігієни сьогодні завантажили рятувальники.

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