Николаевская область отправит в Харьковскую два грузовика гуманитарки
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 24 марта. УНН. В Николаевской области собрали помощь жителям Балаклейского района Харьковской области, которые пострадали в результате пожара на площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Николаевской ОГА.
Так, из материального резерва Николаева собрали почти два грузовика, наполненных деревянными брусьями (2 кв.м), шифером (300 листов) и гвоздями (120 килограмм).
По дороге в Вознесенск автомобили еще дозагрузят материальной помощью. После чего грузовики отправятся в Балаклейский район Харьковской области.
Напомним, жители Хмельницкой области собрали гуманитарную помощь для балаклейцев. Теплые вещи, продукты питания и средства гигиены сегодня загрузили спасатели.