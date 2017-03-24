Николаевская область отправит в Харьковскую два грузовика гуманитарки

Так, из материального резерва Николаева собрали почти два грузовика, наполненных деревянными брусьями (2 кв.м), шифером (300 листов) и гвоздями (120 килограмм).

По дороге в Вознесенск автомобили еще дозагрузят материальной помощью. После чего грузовики отправятся в Балаклейский район Харьковской области.

Напомним, жители Хмельницкой области собрали гуманитарную помощь для балаклейцев. Теплые вещи, продукты питания и средства гигиены сегодня загрузили спасатели.