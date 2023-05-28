Миколаївщина: сили ППО в області знищили ворожий "шахед"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Вночі сили ППО в Миколаївській області знищили ворожий "шахед". Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Повідомляється, що вночі, 28 травня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було знищено 1 ворожий ударний БПЛА "Shahed-131/136".
Крім того, вчора, 27 травня о 14:03 та 21:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Зазначається, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Ворог наніс удар по Дніпропетровській області, внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, газопровід та лінія електропередач.