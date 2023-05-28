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Николаевщина: силы ПВО в области уничтожили вражеский "шахед"

Николаевщина: силы ПВО в области уничтожили вражеский "шахед"

Киев • УНН

 • 358540 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Ночью силы ПВО в Николаевской области уничтожили вражеский "шахед". Об этом сообщил Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Цитата

Сообщается, что ночью, 28 мая, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" был уничтожен 1 вражеский ударный БПЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, вчера, 27 мая в 14:03 и 21:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Отмечается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Враг нанес удар по Днепропетровской области, в результате обстрела повреждены дома, газопровод и линия электропередач.

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