Миколаївщина: росіяни вранці вдарили з РСЗВ по прибережній смузі

Цитата

"Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім про обстріли Миколаївського району.

Деталі

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав голова ОВА.

Доповнення

11 листопада Кім повідомив, що уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена.