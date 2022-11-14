Миколаївщина: росіяни вранці вдарили з РСЗВ по прибережній смузі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські військові вранці здійснили обстріл з РСЗВ Очаківської громади на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок, 14 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім про обстріли Миколаївського району.
Деталі
У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав голова ОВА.
Доповнення
11 листопада Кім повідомив, що уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена.