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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 50314 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Миколаївщина: росіяни вранці вдарили з РСЗВ по прибережній смузі

Миколаївщина: росіяни вранці вдарили з РСЗВ по прибережній смузі

Київ • УНН

 • 241564 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські військові вранці здійснили обстріл з РСЗВ Очаківської громади на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок, 14 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, 14 листопада, з 04:56 ворог завдавав удари РСЗВ по прибережній смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім про обстріли Миколаївського району.

Деталі

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав голова ОВА.

Доповнення

11 листопада Кім повідомив, що уся Миколаївська область, крім Кінбурна, звільнена.

Українські Національні Новини

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