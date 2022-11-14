Николаевская область: россияне утром ударили из РСЗО по прибрежной полосе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Российские военные утром совершили обстрел из РСЗО Очаковской громады в Николаевской области, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник, 14 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня, 14 ноября, с 04:56 враг наносил удары РСЗО по прибрежной полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким об обстрелах Николаевского района.
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В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил глава ОВА.
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11 ноября Ким сообщил, что вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена.