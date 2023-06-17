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Миколаївщина: Окупанти обстріляли Очаківську громаду з артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Учора ворог здійснив артилерійський обстріл Очаківської громади. Обійшлось без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Миколаївщина: Окупанти обстріляли Очаківську громаду з артилерії

Деталі 

Близько 20:00 ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. 

Також після 22:00 ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. 

У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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