Николаевщина: Оккупанты обстреляли Очаковскую громаду из артиллерии

Детали

Около 20:00 враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне г. Очаков Очаковской громады.

Также после 22:00 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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