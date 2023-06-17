Николаевщина: Оккупанты обстреляли Очаковскую громаду из артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Вчера враг совершил артиллерийский обстрел Очаковской общины. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
Около 20:00 враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне г. Очаков Очаковской громады.
Также после 22:00 вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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