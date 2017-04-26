"Миколаїв" в півфіналі Кубку України зіграє з київським "Динамо"
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні футболісти МФК “Миколаїв” на полі Центрального міського стадіону у півфіналі Кубка України зіграють з віце-чемпіонами країни київським “Динамо”, повідомляє кореспондент УНН.
Господарі поля підійшли до гри вмотивованими, але з серйозними кадровими проблемами.
Так, не зможе взяти участь в матчі лідер команди Віктор Берко, який під час чвертьфінального поєдинку з ФК “Іллічівець” отримав попередження і був дискваліфікований. Окрім того, через травми та інші проблеми із здоров’ям під питанням учать у поєдинку декількох інших ключових гравців команди.
Початок матчу о 18:00 годині.
Нагадаємо, 23 квітня “Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі.