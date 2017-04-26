"Миколаїв" в півфіналі Кубку України зіграє з київським "Динамо"

Господарі поля підійшли до гри вмотивованими, але з серйозними кадровими проблемами.

Так, не зможе взяти участь в матчі лідер команди Віктор Берко, який під час чвертьфінального поєдинку з ФК “Іллічівець” отримав попередження і був дискваліфікований. Окрім того, через травми та інші проблеми із здоров’ям під питанням учать у поєдинку декількох інших ключових гравців команди.

Початок матчу о 18:00 годині.

Нагадаємо, 23 квітня “Зоря” програла “Чорноморцю” у Запоріжжі.