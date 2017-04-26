"Николаев" в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо"
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня футболисты МФК “Николаев” на поле Центрального городского стадиона в полуфинале Кубка Украины сыграют с вице-чемпионами страны киевским “Динамо”, сообщает корреспондент УНН.
Хозяева поля подошли к игре мотивированными, но с серьезными кадровыми проблемами.
Так, не сможет принять участие в матче лидер команды Виктор Берко, который во время четвертьфинального поединка с ФК “Ильичевец” получил предупреждение и был дисквалифицирован. Кроме того, из-за травмы и другие проблемы со здоровьем под вопросом участие в поединке нескольких других ключевых игроков команды.
Начало матча в 18:00 часов.
Напомним, 23 апреля “Заря” проиграла “Черноморцу” в Запорожье .