"Николаев" в полуфинале Кубка Украины сыграет с киевским "Динамо"

Хозяева поля подошли к игре мотивированными, но с серьезными кадровыми проблемами.

Так, не сможет принять участие в матче лидер команды Виктор Берко, который во время четвертьфинального поединка с ФК “Ильичевец” получил предупреждение и был дисквалифицирован. Кроме того, из-за травмы и другие проблемы со здоровьем под вопросом участие в поединке нескольких других ключевых игроков команды.

Начало матча в 18:00 часов.

Напомним, 23 апреля “Заря” проиграла “Черноморцу” в Запорожье .