Миколаїв не закриватимуть на 23-24 серпня - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Миколаїв не закриватимуть на 23-24 серпня, але містянам варто бути обережними у ці дні. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Місто ми закривати не будемо на 23-24 серпня. Проте прошу всіх бути максимально акуратними. Також готуємо розпорядження, де рекомендуємо всім працювати дистанційно в ці дні. Ми не проводимо ніяких заходів, прошу не збиратись у великі колективи у ці дні. Використайте цей час для відпочинку з розумом", - наголосив Кім у Telegram.
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Кім додав, що у Баштанському (та всіх інших) районі подовжену комендантську годину теж не вводять.
Також голова ОВА заявив про ворожі фейки. "Стосовно міфів, що вони наступають. Це, як на початку війни, роздувається, щоб усі боялися. Військові не бачать перспективи скорого просування ворогом в сторону Миколаєва. Тому вірте в ЗСУ, вони нас охороняють і бережуть. Всі на місці. Працюємо", - зазначив Кім.
Нагадаємо
На Миколаївщині відмінили урочистості до Дня Незалежності через загрозу масованих атак.