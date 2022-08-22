Николаев не будут закрывать на 23-24 августа - Ким

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"Город мы закрывать не будем на 23-24 августа. Однако прошу всех быть максимально аккуратными. Также готовим распоряжение, где рекомендуем всем работать дистанционно в эти дни. Мы не проводим никаких мероприятий, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом", - подчеркнул Ким в Telegram.

ДЕтали

Ким добавил, что в Баштанском (и всех остальных) районах удлиненный комендантский час тоже не вводят.

Также глава ОВА заявил о вражеских фейках. "Относительно мифов, что они наступают. Это, как в начале войны, раздувается, чтобы все боялись. Военные не видят перспективы скорого продвижения врагом в сторону Николаева. Поэтому верьте в ВСУ, они нас охраняют и берегут. Все на месте. Работаем", – отметил Ким.

Напомним

В Николаевской области отменили торжества ко Дню Независимости из-за угрозы массированных атак.