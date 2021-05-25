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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 35450 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Михайличенка обрано віце-президентом УАФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Інгулець оголосив про перехід нападника Артема Сітало. Контракт підписаний на три роки. Про це пише УНН.

Михайличенка обрано віце-президентом УАФ

Деталі

Футбольний клуб “Інгулець” радий вітати у своїй дружній родині 31-річного нападника Артема Сітало. Досвідчений футболіст підписав контракт з клубом на 3 роки.

2016 року підписав контракт із кропивницькою “Зіркою”, яка в попередньому сезоні завоювала право виступати у Прем’єр-лізі. У Вищому дивізіоні дебютував 22 липня 2016 року, вийшовши у стартовому складі у виїзному матчі проти донецького “Шахтаря”. У першому ж матчі відзначився голом, забитим у ворота Андрія П’ятова. Протягом сезону, незважаючи на низьку результативність, був основним гравцем команди. Проте, в літнє міжсезоння покинув Кропивницький клуб. Практично відразу після відходу підписав контракт з “Олександрією”, за яку зіграв 112 матчів в УПЛ і забив 16 м’ячів.

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